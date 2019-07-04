Религиозная организация Турчинова сравнила легализацию марихуаны с наркоманией

Турчинов боится, что онкобольные могут стать наркоманами / Reuters

Возглавляемое экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым объединение религиозных и общественных организаций Всеукраинский Собор высказало публичный протест против принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В Twitter Турчинова опубликован скрин обращения к главе Верховной Рады и народным депутатам, в котором легализацию марихуаны приравнивают к распространению наркомании.

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", — говорится в обращении.

Как известно, глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун позитивно оценила решение комитета Верховной Рады о поддержке законопроекта об использовании медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявляла, что каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, основываясь на аналогичном опыте многих стран мира.