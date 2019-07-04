"Зелена": президент нашел "родственницу" в полиции Канады

Зеленский в Канаде обращал внимание на полицейских / Reuters

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Канаду встретил сотрудницу правоохранительных органов с фамилией Зелена.

"Канада. Наша полиция. Как Вам фамилия", — написал президент в Instagram.

Зеленский сфотографировался с полисвумен, продемонстрировав подписчикам соцсети, что случайная встреча превратилась в шутку.

"Я сама в этом году как-то особенно полюбила зеленый цвет", "Что наша полиция делает в Канаде?", "Даже внешне похожи", - написали комментарии пользователи.

/ Фото: Instagram/Володимир Зеленський

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, о чем договорился с премьер-министром Джастином Трюдо. Кроме того, президент Украины в Торонто сделал важное заявление об украинском языке.