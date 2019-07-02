"Шаг к безвизу, принципиальное решение о вооружении": Зеленский рассказал, о чем договорился с Трюдо

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо достигли нескольких договоренностей / Reuters

Президент Владимир Зеленский в крупнейшем городе Канады — Торонто — встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

На пресс-конференции украинский лидер рассказал, что поговорил с чиновником о войне на Донбассе.

Также глава государства сообщил, что был сделан новый шаг к безвизовому режиму с Канадой и принято принципиальное решение относительно поставок в Украину вооружения.

Главред собрал главные заявления Владимира Зеленского.

О войне на Донбассе

"Понятно, что наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем и, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, установить устойчивое прекращения огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех… украинских пленных. Действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики…".

Сотрудничество Украины и Канады в военной сфере

"Мы заинтересованы углубить сотрудничества с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии Unifier, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Это весомый вклад в укрепление нашей обороноспособности…Принято принципиальное решение о возможности поставки оборонительного вооружения и новейшей военной техники…".

Новый шаг к безвизовому режиму

"Уже в ближайшие месяцы мы планируем заключить украинско-канадское соглашение о мобильности молодежи, которая будет способствовать молодежным обменам… Мы сегодня получили предложение от Канады присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая будет означать упрощенную процедуру проезда украинцев в Канаду. Мы на это смотрим, как на еще один шаг к безвизовому режиму с Канадой".

Расширение соглашения о свободной торговле

"…наши стороны будут работать над расширением действия двухстороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций…".