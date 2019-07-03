У Зеленского рассказали, чего тот достиг на встрече с Волкером в Канаде

Владимир Зеленский и Курт Волкер на встрече / пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский в рамках своей официальной поездки в Канаду он провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы главы государства. Согласно тексту, Зеленский поблагодарил Волкера за все, что тот и Белый дом делают для помощи Украине.

Глава страны также отметил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что российская верхушка не показывает желания урегулировать конфликта. В Москве не поддержали предложенное Украиной "хлебное" перемирие, регулярно продолжаются обстрелы, в том числе и машин медицинской помощи, а во временно оккупированных районах Донбасса ограничивается деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, о чем договорился с премьер-министром Джастином Трюдо. Кроме того, президент Украины в Торонто сделал важное заявление об украинском языке.