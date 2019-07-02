Зеленский в Торонто сделал важное заявление об украинском языке

Президент встретился с руководством Конгресса украинцев Канады / president.gov.ua

2 июля, во вторник, в Торонто, на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык.

По информации пресс-службы главы государства, Зеленский поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку Украины.

"Благодарю каждого из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерское и социальное дело, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", - сказал глава государства.

Зеленский также особо отметил важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса Украины.

Читайте такжеКлимкину всыпали: глава МИД не едет в Канаду с Зеленским"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО.

Также ранее сообщалось,президент Украины Владимир Зеленский прилетел на землю Канады ради встреч с Трюдо и Волкером.