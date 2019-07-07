Зеленский уточнил, когда Одесская область получит нового главу

Зеленский присвоил название бригаде морской пехоты / president.gov.ua

7 июля, в воскресенье, президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Военно-морских сил ВС Украины в Одессе уточнил, когда Одесская область получит нового главу.

Президент Украины заявил, что новый губернатор будет назначен в Одесскую область через неделю. Это значит, что приурочить назначение к этой поездке у главы государства не получилось.

Отметим, что по некоторым данным, новым главой Одесской ОГА может стать Андрей Андрейчиков.

Добавим, что в настоящее время в Одессе Владимир Зеленский успел посетить два натовских корабля, которые прибыли на учения Sea Breeze - британский эсминец Дункан ВМС Великобритании и фрегат ВМС Канады Торонто. В это время над портом Одессы летали вертолеты - как украинские, так и натовские. Был также сброшен парашютный десант.

Читайте также"Наверх больше заносить не надо": Зеленский пообещал серьезные чистки на таможнеНапомним, ранее сообщалось, 7 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск проинспектируют Луганщину.

Также сообщалось, Владимир Зеленский посетил Закарпатскую область и назначил нового главу Закарпатской облгосадминистрации.