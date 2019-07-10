Супрун рассказала, почему пялиться в телевизор - вредно для здоровья

Ульяна Супрун / УНИАН

Привычка постоянно смотреть телевизор оказывает крайне негативное влияние на здоровье.

Об этом рассказала и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в колонке для портала НВ.

По ее словам, "залипание" на диване перед телевизором долгое время в течение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов онкологических болезней и ранней смерти.

Кроме того, от телевидения есть много зафиксированных негативных последствий для психического здоровья. Просмотр ТВ в течение от трех часов в сутки (невзирая на уровень физической активности) связано с высоким уровнем преждевременной смертности.

Читайте также"Намочить манту и на сквозняк": Супрун просветила украинцев, как выжить в палящий знойКроме того, привычка смотреть телевизор очень плохо влияет и на когнитивные навыки в будущем − в первую очередь, замедляется скорость обработки данных и запоминания.

И, в конечном итоге, просмотр ТВ негативно влияет и на настроение людей. Особенно вредят плохие новости.

Интересно, что по некоторым исследованиям, люди, которые регулярно чувствуют себя несчастными, очень любят смотреть телевидение. А те, которые чувствуют себя счастливее − читают газеты, книги и общаются с друзьями/близкими.

Напомним, ранее Супрун утверждала, что дети при температуре, кашле и насморке могут посещать школу и детсад. До этого она поведала, чем можно и чем не нужно запивать лекарства.