Супрун после инаугурации покинула Украину: опубликовано видео

Ульяна Супрун улетела в Германию / Znaj

Глава Минздрава Ульяна Супрун через несколько часов после инаугурации нового президента Владимира Зеленского покинула территорию Украины.

Издание Страна обнародовало видео, как министр стоит в очереди с красным чемоданом в аэропорту Борисполь.

Отмечается, что ожидала Супрун регистрацию на рейс Киев-Франфуркт. Чиновница коротала время, не отводя глаз от своего смартфона.

Практически в это же время на странице Супрун в Facebook был опубликован пост, что она не намерена, несмотря на отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, покидать свой пост.

"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всем сообщим. Мы тут работаем для украинцев", - написала Супрун.

Как ранее стало известно, глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман покидает свой пост.