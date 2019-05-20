Супрун после инаугурации покинула Украину: опубликовано видео

Чиновницу увидели в аэропорту, когда она ожидала регистрацию на рейс.
Глава Минздрава Ульяна Супрун через несколько часов после инаугурации нового президента Владимира Зеленского покинула территорию Украины.
Издание Страна обнародовало видео, как министр стоит в очереди с красным чемоданом в аэропорту Борисполь.
Отмечается, что ожидала Супрун регистрацию на рейс Киев-Франфуркт. Чиновница коротала время, не отводя глаз от своего смартфона.
Практически в это же время на странице Супрун в Facebook был опубликован пост, что она не намерена, несмотря на отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, покидать свой пост.
"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всем сообщим. Мы тут работаем для украинцев", - написала Супрун.
Как ранее стало известно, глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман покидает свой пост.