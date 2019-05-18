Без соды не обойтись: Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть клубнику

18 мая 2019, 12:54

Чиновница Минздрава не устает давать украинцам советы.

клубника
Клубнику следует мыть водой с содой / roslini.com.ua

Клубнику всегда следует мыть, даже если она выглядит чистой, рассказала украинцам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чиновница провела очередной ликбез, и на своей странице в Facebook решила поговорить о сезонной ягоде – клубнике, которая уже активно продается на рынках страны.

Среди полезных и важных для организма человека свойств клубники, Супрун выделила следующие:

  • Восемь клубничек содержат больше витамина С, чем целый апельсин с кожурой. Его содержание не уменьшается, если сорванную клубнику хранить в холодильнике.
  • Клубника снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Ее компоненты также повышают чувствительность клеток к инсулину, улучшают состояние пациентов с метаболическим синдромом и даже снижают риск рака ротовой полости, пищевода и простаты.
  • При этом Супрун подчеркнула, есть нужно только свежую клубнику, только тогда она полезна.  Консервированная и обесцвеченная клубника лишена ценности для организма человека.

По словам главы Минздрава, есть несколько вещей, которые нужно помнить перед употреблением ягоды:

  • Клубнику всегда следует мыть, даже если она выглядит чистой. Это избавит ее от возбудителей болезней и уменьшит количество пестицидов. Ученые советуют залить клубнику водой с содой (10 г на 1 литр), оставить на 10 минут и откинуть через дуршлаг. 
  • Пока нет доказательств, что органическая клубника лучше выращенной с использованием средств защиты растений и дозированного внесения комплексных удобрений.
  • Если вы видите испорченные ягоды — знайте, что фунгициды больше не действуют, и такая партия клубники относительно безопасная.
  • Если у вас склонность к атопическому дерматиту, вы даете клубнику ребенку впервые и переживаете — приготовьте клубничное пюре и прокипятите его 10 минут или поставьте в микроволновку.

Супрун также уточнила, что аллергией на клубнику страдают 6-8% детей и 9% взрослых. Она опасна тем, что аллерген может вызвать анафилактический шок — массивную иммунную реакцию, которая приводит к осложнению дыхания.

Содержание аллергена в клубники не зависит от того, выращивали клубнику в теплице, на огороде или в соответствии со стандартами органического производства. 

Чиновница вспомнила и о том, что клубнику часто запрещают беременным и молодым матерям:

"Зря. Если у женщины нет аллергии на клубнику, ограничивать рацион не стоит. Стратегия "избегание аллергенов на всякий случай", которая долгое время была принята, не показала никакой эффективности".

Ранее временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что человек может приучить себя к несладким вкусам, в частности, отказавшись от сладких напитков.

Чтобы отучить себя от сладких вкусов, стоит не добавлять сахар в блюда, написала чиновница в Instagram.

И.о. главы Минздрава отметила, что фрукты — достойная альтернатива сахару, меду и сиропам.

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клубника Ульяна Супрун новости Украины
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