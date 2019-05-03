В Минздраве посоветовали, как отучить себя от сладкого

Чтобы отучить себя от сладкого, стоит перестать подслащать напитки и блюда, посоветовала Ульяна Супрун / Сегодня

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что человек может приучить себя к несладким вкусам, в частности, отказавшись от сладких напитков.

Чтобы отучить себя от сладких вкусов, стоит не добавлять сахар в блюда, написала чиновница в Instagram.

И.о. главы Минздрава отметила, что фрукты — достойная альтернатива сахару, меду и сиропам.

"Приучайте себя к несладким вкусам. Откажитесь от сладких чая и кофе, не подслащайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или несколько кусочков банана", — отметила Супрун.

Чиновница добавила, что клетчатка уменьшает гликемический индекс блюд. Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

"…они (фрукты — Ред.) содержат много фруктозы, но еще и — витамины, актиоксиданты и клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт — хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня", — подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждала, что нет допустимой ежедневной нормы употребления покупного сахара человеком, поскольку изготовленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.

Справка. Гликемический индекс (ГИ) — это скорость, с которой углеводы, которые содержатся в продуктах, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ быстро отдают свою энергию, а продукты с низким — содержат клетчатку и усваиваются медленно.