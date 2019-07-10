Главные новости 10 июля: попытка Путина "отмазать" Януковича и прогноз о провале Вакарчука на выборах

Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин в интервью для документального фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" рассказал байку о грузинских снайперах на Майдане и попытался выгородить Виктора Януковича.

Украинские социологи после очередного опроса напророчили провал партии Голос во главе со Святославом Вакарчуком на досрочных выборах в Раду 21 июля.

Байка о грузинских снайперах и попытка Путина оправдать Януковича

"Я знаю о том, о чем вы сказали [...] Я знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции" , – ответил Владимир Путин на вопрос о том, знает ли он об участии грузинских снайперов в расстрелах на Майдане в 2014-м и о роли в этих событиях Виктора Януковича.

Прогноз о провале партии Святослава Вакарчука на выборах

Согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, партия Голос во главе со Святославом Вакарчуком в Раду девятого созыва не проходит. Ее готовы поддержать поддержать на избирательных участках не более 4,4% респондентов.

Лидирует в рейтинге электоральных предпочтений президентская партия Слуга народа – за нее собираются проголосовать 45,5% респондентов.