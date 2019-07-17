Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко

Анатолий Гриценко / Главред

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко угрожает "обломать рога" главе партии Сила и честь Игорю Смешко. Причем собирается он это сделать сам – без охранника.

На странице в Facebook политик написал, что Смешко натравил своего охранника на одного из членов его политсилы. Инцидент произошел за кулисами программы Свобода слова.

"Сила и честь генерала-спецслужбиста оказались слабостью и подлостью. Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко&Со, и когда в эфире Свободы слова его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды", – написал Гриценко.

"Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок – рога обломаю. Без охранника", – разошелся политик.

Украинская правда уточняет, что партийцем, который попал под "горячую руку" Смешко, оказался нардеп Дмитрий Добродомов, который баллотируется от партии Гражданская позиция.

16 июля в эфире "Свободы слова" на ICTV он спросил Смешко, как бывшие представители БПП и "Партии регионов" попали в его список, после чего, перед ответом, был объявлен перерыв.

"Я вышел покурить, когда ко мне подошел Смешко и взял меня "за шиворот", отметив, что сейчас объяснит мне третий закон Ньютона за подобные вопросы. Поскольку это уже довольно немолодой человек, я, конечно, не ответил силой, но попытался убрать его руки, после чего на меня набросился его охранник. Что делал на эфире охранник, я так и не понял", - рассказал Добродомов.

В эфире Смешко сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Напомним, заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий считает, что партия Сила и честь балансирует на грани прохождения в парламент 9-го созыва.