"Полковник, прекратите истерику!": Смешко ответил Гриценко на угрозы

Игорь Смешко / Главред

Лидеры Гражданской позиции и Силы и чести - Анатолий Гриценко и Игорь Смешко - продолжают перепалку в Фейсбуке.

В частности, Смешко призывает своего оппонента "прекратить истерику".

"Не знаю, о каких "рогах" ведет речь господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику. Очередное непопадание в парламент – это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады", - написал глава партии Сила и честь.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко написал в соцсети, что "обломает рога" Игорю Смешко, если тот будет пытаться "закрывать ему рот".