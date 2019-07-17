Развалить крейсер Украина: Полторак сделал Зеленскому неожиданное предложение

17 июля 2019, 20:59

По словам министра обороны, корабль морально и технологически устарел,

Полторак подал Зеленскому идею / facebook.com/Ракетний-крейсер-Україна

17 июля, в среду, после официального визита на Николаевский судостроительный завод министр обороны Украины Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали ракетный крейсер Украина, которые находится на территории госпредприятия.

По словам Полторака, корабль морально и технологически устарел, ведь создавался для совсем других задач, которые сейчас не стоят перед Военно-морскими силами Украины.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер, – сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", – сказал Полторак.

Читайте также"Крыла х*ями, теперь оправдывается": чиновница опростоволосилась на встрече с ЗеленскимПолторак также уточнил, что рабочее оборудование после демонтажа можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении.

Полторак настоял, обращаясь к Зеленскому, что вопрос о демилитаризации крейсера следует вынести на заседание Кабмина.

Напомним, ранее в России открестились от обвинений в попытке взорвать крейсер "Украина" .

Также ранее в Николаеве директор аэропорта Федор Барна попытался укротить Владимир Зеленского и получил взбучку.

Кроме того, Владимир Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА.

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Владимир Зеленский Николаев крейсер Степан Полторак Украина
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