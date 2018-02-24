В России открестились от обвинений в попытке взорвать крейсер "Украина": мы братский народ

В Госдуме назвали провокацией заявление зампреда Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко о попытке России взорвать крейсер "Украина".

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, сообщает RT.

"У нас нет ни агентов, ни резидентов на территории Украины. Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряжённости, в отличие от украинских властей. Поэтому всё это — провокационные разговоры, при помощи которых пытаются ещё больше разжечь вражду между украинцами и россиянами", — сказал он.

Он также считает, что, вероятно, украинские власти специально нагнетают обстановку в преддверии президентских выборов в стране.

Стоит отметить, что Кононенко заявил, что российские спецслужбы пытались взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве.

По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины. Целью атаки якобы было запугивание местного населения.