"Зачем ты в наш колхоз приехал?": в Николаеве директор аэропорта попытался укротить Зеленского и получил взбучку

17 июля 2019, 15:19

Директор Николаевского аэропорта попытался приструнить Зеленского

Зеленский поругался с Барной в Николаеве / скриншот

17 июля, в среду, в Николаеве во время рабочего визита президент Украины Владимир Зеленский поругался с директором местного аэропорта Федором Барной.

По информации, президент Украины обсуждал с местными чиновникам достройку терминала николаевского аэровокзала и количество необходимых для этого средств.

Во время отчета о проделанной работе, на глазах у журналистов, которых, к слову, не пускали на встречу с президентом, что разозлило Зеленского, директор аэропорта выпалил: "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?".

Зеленскому сильно не понравилось такое обращение Барны.

Читайте такжеПочему тут сжигают людей?: Зеленский устроил взбучку чиновникам Николаевщины"Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!", — ответил президент и собрался уходить.

После этого Барна попытался его остановить и извинился.

"Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"", — сказал директор аэропорта.

Разговор продолжился, но на повышенных тонах, передает НикВести.

Отметим, под видео о перепалке Зеленского с руководством Николаевского аэропорта появилось масса комментариев местных жителей.

"Наконец то почувствовала вдох свежего воздуха! Спасибо большое Владимир!", - отметилаliubava vladimirova.

"Эх разгуляй, полетят головушки в аэропорту. Шашкой налево и направо, всем достанется)))", - добавил Игорь Заболотный.

"Зачем ты в наш колхоз приехал, Зачем нарушил наш покой?", - высказался некто под ником Первая столица.

"Молодчина, Зеленский! Николаевские бандюги, чешите!!!", - сказала Людмила Тищенко.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА.

Напомним, 18 марта 2018 года военный летчик, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин застрелился в Николаеве в собственной квартире, выстрелив себе в голову. Причем его семья в этот момент находилась дома.

После инцидента местные СМИ обнародовали скриншоты переписки неизвестного мужчины с Волошиным, в котором и.о. директора аэропорта рассказывал о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

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Владимир Зеленский Николаев Федор Барна аэропорт Жуляны новости Украины
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