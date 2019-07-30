Топ-10 специальностей в вузах Украины, куда сложно поступить

30 июля 2019, 19:13

Самый высокий проходной бал на специальность Международное право.

ЗНО, тесты, ученики, студенты
На "международные" специальности попасть сложнее всего / sylnaukraina.com.ua

Названы десять специальностей вузов Украины с самыми высокими проходными баллами

В 2019 году сложнее всего было поступить на "международные" специальности. Проходной балл находился на уровне 190.

По информации пресс-службы Министерства образования и науки, самый высокий проходной бал на специальность Международное право - 194,25.

На втором месте - Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт.

На "почетном" третьем месте специальность Международные экономические отношения - 190,84.

Проходной балл на Стоматологию - 189,176.

Чтобы попасть на Политологию, нужно было набрать минимум 189,125 балла.

Шестая в списке - Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт

На седьмом месте - Медицинская психология - 186,9 (Минздрав)

Замыкают топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт, История и археология - 185,05 и Публичное управление и администрирование - 183,804.

Читайте такжеВ МОН озвучили сроки перехода на новое правописаниеЧтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на Право, Инженерию программного обеспечения, Экономику, Сферу обслуживания, ряд специализаций Филологии.

Напомним, ранее сообщалось, в Министерстве образования Украины предлагают к 2023 году сделать английский язык на уровне B1 обязательным условием поступления на любую специальность в ВУЗы страны.

Через стандарты высшей школы будет прописано требование, обязательно студент бакалавриата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1 +, если он хочет получить диплом. Для старших уровней - магистры и доктора философии с академическим компонентом - обязательным будет уровень В2.

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