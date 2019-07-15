В МОН планируют сделать английский обязательным условием поступления в ВУЗ

К 2023 году знание английского языка для вступления на бакалавриат будет обязательным / Униан

В Министерстве образования Украины предлагают к 2023 году сделать английский язык на уровне B1 обязательным условием поступления на любую специальность в ВУЗы страны.

Через стандарты высшей школы будет прописано требование, обязательно студент бакалавриата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1 +, если он хочет получить диплом. Для старших уровней - магистры и доктора философии с академическим компонентом - обязательным будет уровень В2, говорится на сайте министерства.

"Дело в том, что все исследования показывают, что экономическое развитие стран очень зависит от знания гражданами английского языка. В этом современном глобальном мире, который связывается экономическими отношениями, научными отношениями в различных сферах, говорят между собой на английском языке в разных странах. Растет важность знания английского языка всеми специалистами. И сегодня, когда мы смотрим на Украину, то с не англоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского языка находимся на 28 месте из 32. И это свидетельствует о том, что мы очень теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка", - отметила министр МОН Лилия Гриневич.

В министерстве уточнили: если абитуриент знает английский на уровне ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление к высшему образованию в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1.

Ранее МОН озвучило нововведения в школах: отмена формы и семейное образование.