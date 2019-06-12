В МОН озвучили сроки перехода на новое правописание

В МОН рекомендуют подходить к правописанию индивидуально / Униан

В Министерстве образования Украины заявили, что с 3 июня учреждения самостоятельно принимают решение об использовании норм нового правописания.

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию", — говорится в сообщении.

В ведомстве разрабатывают детальный план имплементации в правописания во все сферы жизни.

"Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон", — добавили пресс-службе.