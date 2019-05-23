Пів Києва, експрезидент: главные изменения нового правописания украинского языка

В Украине новое правописание / Униан

Современная редакция украинского правописания была утверждена Кабмином Владимира Гройсмана 22 мая. Она призвана заменить издание 1992 года.

Отметим, что за последнее время многие языковеды выступали за внесение изменений в правописание, так как многие нормы уже давно устарели, в то же время живой язык требует зафиксировать существующие изменения.

Главной же особенностью современной редакции правописания является то, что оно направлено на значительное уменьшение русскоязычных слов. В новом правописании больше украинских вариантов, также вернулись некоторые особенности 1928 года.

Вот главные изменения

Членкиня і критикеса

В целом каких-то кардинальных изменений не произошло - изменились лишь отдельные нормы, поэтому новации можно назвать "косметическими". Также появилось больше вариаций написания, то есть в некоторых словах допустимыми считаются сразу несколько форм.

Одно из самых заметных изменений - включение в нормы правописания феминитивов - слов женского рода аналогичные понятиям мужского рода. Чаще всего они связаны с обозначением рода деятельности. Например, -поетка, -членкиня, -докторка, -критикеса. При этом четких правил не прописали, а употребление феминитивов допустимо, но не обязательно. Пока таким образом просто отразили существующую тенденцию в языке.

Пів яблука і пів Києва

Слово -пів, обозначающее половину чего-либо теперь пишется отдельно, хотя раньше было допустимо написание через дефис, слитное, либо через апостроф. Например, пів Києва, пів яблука.

Експрезидент, віцеспікер

Слова с приставками анти-, віце-, екс-, контр- теперь будут писаться слитно, хотя раньше писались через дефис: -експрезидент, -віцеспікер, -антивірус, -контрнаступ.

Утвердили написание названий сайтов. Если рядом стоит слово в родительном падеже - название пишется в кавычках и с большой буквы. Например, сайт "Вікіпедія", мережа "Фейсбук", канал "Ютуб". Но если название употребляется отдельно, то пишется с маленькой буквы и без кавычек: -твитер, -фейсбук, -інстаграм, -гугл. В правописании 1992 года эти нормы не были отображены, поскольку тогда еще не существовало таких понятий и сайтов.

Міф-міт, -ефір-етер

В словах греческого происхождения буквосочетание -th, которое раньше официально передавала только буква -ф, теперь отображает и буква -т. То есть можно писать и так, и так: -міф-міт, -ефір-етер, -кафедра-катедра, -Афіни-Атени.

Разрешены два варианта окончания слов в дательном падеже: -ові, -еві или у, ю. Например, -хлопцеві-хлопцю, -місяцеві-місяцю.

В родительном падеже таких слов как -совість, -повість, -мужність, -смерть позволили окончания с -і и с -и: -совісти-совісті, -повісти-повісті,- мужности-мужності, -смерти-смерті. Правда, окончание -и предпочтительнее для художественных текстов.

Ряд изменений касается написания слов иностранного происхождения. Например, звук, который в английском языке обозначается буквой -g в фамилиях и именах теперь можно передать двумя способами: буквой -г или буквой -ґ.

Остальные принятые и отклоненные нормы можно посмотреть на сайте Минобразования, пишет Страна.

Б'юджет, б'юро. Нормы, которые не приняли

Некоторые обсуждаемые изменения, которые были на слуху, принимать не стали. Например, некоторые языковеды считали, что украинскому правописанию больше подходит вариант написания -лавреат, а не -лауреат. Но в итоге оставили русскоязычный вариант.

Также решили не трогать склонение таких слов, как -кіно, -метро, -депо. Их по-прежнему не меняют по падежам. Исключение оставили для слов -пальто, -сітро. Их склонять можно: - -пальта, -сітру.

Также не приняли употребления апострофа в словах: б'язь; б'юджет, б'юро, п'юпітр, м'юрид, ф'юзеляж, к'ювет; Барб'юс, Б'юффон, В'юртемберг, М'юллер, Г'юґо, та навіть Св'ятослав, св'ятковий, тьм'яний, моркв'яний, медв'яний, мавп'яий, цв'ях, св'ятий.

Напомним, 22 мая на заседании правительства было утверждено новое украинское правописание.

Новая редакция нивелирует пункт 1 постановления Кабмина от 1992 года относительно украинского правописания.

Также, напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.