Новое украинское правописание утверждено Кабмином

Правописание изменено, согласно новейшим тенденциям / INTV

Кабинет Министров Украины 22 мая на заседании правительства ратифицировал трансформированную редакцию украинского правописания.

"С целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм Кабинет министров постановляет согласиться с предложением Министерства образования и науки и Национальной академии наук Украины относительно одобрения Украинского правописания в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания", - цитирует документ Укринформ.

Новая редакция нивелирует пункт 1 постановления Кабмина от 1992 года относительно украинского правописания.

В пояснительно записке к документу указано, что новая редакция украинского правописания разрабатывалась на основе украинской традиции правописания, учитывая новые языковые веяния, который сформировались вследствие влияния общественной, культурной и научной сфер деятельности.

Текс документа об изменениях в украинское правописание можно посмотреть здесь.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.