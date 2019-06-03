Вступила в силу новая редакция украинского правописания

3 июня 2019, 12:20

Новая редакция правописания заметно уменьшает число русскоязычных слов.

Правописание
Документ подготовила специальная нацкомиссия / INTV

С понедельника, 3 июня, в Украине вступила в силу новая редакция Украинского правописания. С этого дня рекомендуется применять нормы и правила новой редакции.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

Ранее Главред собрал главные изменения нового правописания украинского языка.

Читайте такжеЯзыковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языкуВ частности, особенностью современной редакции правописания является то, что оно направлено на значительное уменьшение русскоязычных слов. В новом правописании больше украинских вариантов, также вернулись некоторые особенности 1928 года.

В целом каких-то кардинальных изменений не произошло - изменились лишь отдельные нормы, поэтому новации можно назвать "косметическими". Также появилось больше вариаций написания, то есть в некоторых словах допустимыми считаются сразу несколько форм.

Кроме того, новый документ вносит ряд изменений относительно написания слов иностранного происхождения. 

Отметим, что новая редакция Украинского правописания опубликована на сайте Минобразования. Она содержит 282 страницы и ее нормы и правила рекомендуется к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

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С текстом документа об изменениях в украинское правописание можно посмотреть здесь.

Также, напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

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Кабмин украинский язык мова правописание
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