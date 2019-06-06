"Превысили полномочия": Мать школьницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания

Правописание / Униан

В Окружной административный суд столицы Украины поступило исковое заявление против Кабмина − поданное матерью ученицы 7-го класса с требованием отменить новую редакцию украинского правописания.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы суда. Женщина просит судей признать недействительным постановление Кабмина, поскольку убеждена − чиновники "действовали за пределами своих полномочий", принимая новую редакцию украинского правописания.

Истица считает, что власти не учли "реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

По словам представителей Окружного суда, на данный момент решается вопрос об открытии административного производства.

Напомним, новая редакция украинского правописания набрала законную силу 3 июня. До этого Главред детально разобрал главные изменения, которым будет подвергнут украинский язык в этой связи. Позднее замминистр образования и науки Украины Максим Стриха рассказал, сколько составит срок переходного периода для новейшей редакции украинского правописания.