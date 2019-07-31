В Желтых Водах памятник Ленину поможет выплатить зарплату

На памятник Ленину может отыскаться покупатель / rbc.ua

В Желтых Водах Днепропетровской области на аукционе намерены продать бронзовый памятник Ленину, который лежит на складе одного из коммунальных предприятий.

Как сообщил Укринформу директор производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения горсовета Андрей Поляков, за вырученные деньги планируют покрыть долги по зарплате.

Уточняется, что у бюджетного предприятия насчитываются миллионные долги перед сотрудниками. На торги, которые состоятся 8 августа, уже записалось около десяти желающих приобрести вождя пролетариата в бронзе.

"Он (памятник – прим. Ред.) может кого-то заинтересовать не только как металл, а имеет еще и какую-то художественную ценность", – отметил Поляков.

В Желтых Водах памятник Ленину демонтировали в 2014 году, впоследствии имущество было описано государственной исполнительной службой.

Напомним, в аннексированной РФ Ялте на центральной площади Никитского ботанического сада демонтировали памятник богине Флоре, а на ее место водрузили бюст Владимира Ленина.