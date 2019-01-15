Жителям Харькова вручили открытки от Порошенко и Кернеса с изображением Ленина

15 января 2019, 20:29

Избирателей поздравили с новогодними праздниками посредством старой фотографии.

Кернес - Порошенко
Кернес и Порошенко поздравили харьковчан несвежей фотографией / Фото: коллаж vybory.pravda.com.ua

В Харькове горожане нашли в почтовых ящиках накануне Нового года поздравительные открытки с изображением Владимира Ленина и с подписями мэра города Геннадия Кернеса и президента Петра Порошенко.

Как сообщает проект Выборы, для иллюстрации авторы открытки использовали харьковскую площадь Свободы с памятником Ленину образца пятилетней давности, который был повален еще в 2014 году.

Журналисты попытались узнать в мэрии и БПП о происхождении открыток, но ответ получили идентичный: политики и чиновники о поздравлении ничего не знают.

Согласно указанным данным, отправителем писем является ООО "Директ Технолоджи", которое предоставляет рекламные услуги. Однако в компании отказались озвучить имя заказчика, ссылаясь на условия договора.

Авторы материала отмечают, что открытки были разосланы вскоре после пресс-конференции, на которой Кернес заявил, что на предстоящих выборах президента намерен поддержать кандидатуру действующего главы государства. Вскоре после этой пресс-конференции в ряде местных СМИ было зафиксировано наличие рекламных материалов в пользу Кернеса и Порошенко.

/ Фото: vybory.pravda.com.ua
/ Фото: vybory.pravda.com.ua

Отмечается также, что от имени Порошенко и мэров с новогодними праздниками поздравляли также жителей Чернигова и Днепра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное дело против Кернеса и двух его охранников.

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