В Ялте на место статуи богини Флоры установили бюст Ленина

26 июля 2019, 22:45

Ротация памятников состоялась в Никитском ботаническом саду.

  • Ленин в Ялте Фото: Крым.Реалии
  • Ленин в Ялте Фото: Крым.Реалии
  • Ленин в Ялте Фото: Крым.Реалии
  • Ленин в Ялте Фото: Крым.Реалии

В аннексированной РФ Ялте на центральной площади Никитского ботанического сада демонтировали памятник богине Флоре, а на ее место водрузили бюст Владимира Ленина.

Как сообщает Крым.Реалии, для демонтажа Флоры рабочие были вынуждены спилить постамент.

Уточняется, что именно на этом месте бюст Ленина и стоял до 2012 года, когда его заменили на статую богини. Сейчас его пришлось на прежнее место возвращать в ковше трактора.

"Молотов стоял на этом пьедестале с 1937 года. В 1957 году, была дана команда "Молотова убрать и выкинуть в море". На его место поставили Ленина, но ученый совет не стал выбрасывать Молотова в море, а вынесли в овраг на берегу и там тайно прикопали, где мы его позже и обнаружили. Даже сейчас видно, что нам не удалось его полностью отмыть", – рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский.

Директор Никитского сада Юрий Плугатарь успокоил, что статую богини выбрасывать никто не намерен, для нее уже готово место на одной из клумб, где проходят парады тюльпанов и хризантем.

"Мы находимся в правовом поле, и, если суд решил, мы вернули Ленина на место. При всем уважении к вождю пролетариата, все-таки уместнее, чтобы в саду была Флора", – отметил Юрий Плугатарь.

Как известно, бюст Ленина стоял на центральной площади ботсада в Ялте с 1957 по 2012 год. Скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей сада в 2012 году, она была установлена на место Ленина, однако российский суд постановил вернуть вождя пролетариата назад.

Напомним, украинский певец Вадим Олейник уехал отдыхать в аннексированный Россией Крым, посетив курортный город Ялта.

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