"На Берлин!": российская БТР заглохла при переправе через Керченский пролив

20 июля 2019, 23:39

Катер МЧС России на буксире дотянул боевую машину до берега.

БТР тянули к берегу на буксире / Фото: Facebook/Сергей Бороздин

В Керчи пророссийские активисты организовали акцию Дорога мужества. Керченский десант, в рамках которой три российских БРДМ-2 должны были пересечь Керченский пролив.

Однако осуществить задуманное не получилось без помощи катера управления МЧС России по Крыму, боевую машину пришлось, очевидно, из-за поломки тащить к берегу на буксире. Об этом сообщает местный сайт Kerch.FM.

"По уже сложившейся традиции сегодня на рассвете три бронированных машины вновь провели форсирование Керченского пролива из населенного пункта Тамань Краснодарского края в поселок Героевское", - написал в Facebook подконтрольный Москве глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Уточняется, что акция была организована для увековечивания памяти погибших за Керчь в 1943 году.  Организатором этой акции выступила российская общественная организация Военно-техническое общество.

Участники акции не сообщают подробностей об инциденте с БТР, поэтому причины его поломки неизвестны.

"На Берлин!Как не показуха,так и очередное позорище!Может уже хватит?", "Это олицетворение рашки - корабль идет ко дну. Ура, товарищи! Наш паровоз пошел в откос - туда ему дорога", "Спасибо не затонула эта рухлядь. Потемкинские войска", "Гопники конченные", - прокомментировали видео пользователи.

Напомним, украинский певец Вадим Олейник уехал отдыхать в аннексированный Россией Крым, посетив курортный город Ялта, где напился пива и наелся креветок.

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Россия Крым Керчь БТР Керченский пролив
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