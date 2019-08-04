"Вешать ублюдков": в Сумах надругались над могилами павших бойцов АТО

4 августа 2019, 19:00

За надругательство над могилой вандалам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

  • В Сумах неизвестный злоумышленник надругался над могилами погибших воинов АТО Фейсбук В.Андрияшевой
  • В Сумах неизвестный злоумышленник надругался над могилами погибших воинов АТО Фейсбук В.Андрияшевой

На Аллее славы Центрального кладбища Сум неизвестный надругался над могилой Александра Глуходида, который в 2014 году погиб в АТО.

"Неизвестный вандал на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида сломал памятный деревянный крест. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст 297 (надругательство над могилой) УК Украины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет", - сообщила Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

По данным местных жителей, минувшей ночью неизвестные изуродовали на Аллее Славы две могилы павших участников АТО. По ее информации, кроме этого сломанного деревянного креста, могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской, а наглое преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.

"Ситуация уже видимо совсем неадекватная и требует огласки ... На Аллее Славы вандалы поиздевались над могилами павших! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Александра Глуходида сломан! Могила Анищенко заляпана розовой краской! На мемориале шесть камер наблюдения", - возмутилась сумчанка Валентина Андрияшева в Facebook.

На сообщение также отреагировали пользователи в Сети:

"Коли вже всім цим виродкам...почнуть відрубувати...спочатку пільці...якщо ще раз попадеться...кість. Скільки можно все це пробачати", - пишет Ольга Коряк.

"Интересно почему наши мусорки без действуют бабушкам дедушкам и детям они могут руки выкручивать или бить,а от с 6 камер наблюдения приступников поймать не могут нах@й нам такая полиция если народ сам за них всю работу делает.ответ простой мусора сыкуны и чмошники", - считает Олександр Дурницький.

"Кропивою по сраці малохольних і то так добре щоб і яйка чесались і криміналу ніякого і нацжони , як відпустять , пам'ять буде! Це я так по - легкому , а по/ справжньому треба і нагайкою і від душі , щоб і кров сцикала не тільки всцялись", - предложила Валентина Хошенко.

"Вішать цих ублюдків на тих хрестах", - добавила Елена Старкова.

Напомним, ранее на Житомирщине раскурочили памятники на могилах бойцов АТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
АТО могила Сумы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:15
Петросян гастролирует в оккупированном Крыму и стебется над Украиной
19:00
"Вешать ублюдков": в Сумах надругались над могилами павших бойцов АТО Фото Видео
18:49
Вывел на чистую воду: Климкин раскрыл подлый план Путина по Украине
18:30
Голый режиссер 2019: дата выхода, сюжет и официальный трейлер сериала Видео
18:21
"Учиться, учиться …": в Слуге народа анонсировали новые тренинги Видео
18:00
Эксперт предупредил о рисках монобольшинства Слуги народа в новой Раде Видео
17:56
"Зависть спрячьте": Настя Каменских оголилась на палубе яхты
17:43
В Петергофе простились с Максимом Дадашевым
17:26
Резня в Черновцах: в результате разборок есть погибший и раненые Фото Видео
17:14
"Хорошая Киса": солистка Kazka разделась и потроллила хейтеров
17:01
Об Украине, Япончике и поездке в Крым: яркие цитаты Вилли Токарева
17:00
"Месть дикарям": Фарион позлорадствовала из-за пожаров в Сибири Видео
16:55
Новичок УПЛ подписал двух новичков
16:39
Вилли Токарев: лучшие песни и творческий путь Видео
16:38
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы
16:25
В Слуге народа рассказали о первоочередных законопроектах для новой Рады Видео
15:56
В СЦКК рассказали, как и почему боевики мешают ремонту моста в Станице Луганской
15:55
Умер Вилли Токарев: причины смерти знаменитого шансонье
15:51
Климкин "обрадовал" перспективой: половина украинцев сбежит за рубеж Видео
15:40
Диетолог посоветовала, на каком масле готовить Видео
15:15
Пуля в лоб: в Донецке застрелили сына шишки "ДНР" Видео
15:14
Скончался известный тренер, двукратный чемпион Украины по баскетболу
15:10
"Крым должен вернуться в Украину": Госсекретарь США высказался в пику Кремлю
15:01
Меган Маркл 38: Принц Гарри эмоционально поздравил жену с днем рождения
14:57
Синоптик назвала дату существенного потепления в Украине
14:47
"Слуги народа" в Трускавце: чем занимаются нардепы-новички помимо учебы - видео Видео
14:34
Maruv в чулках не оставила места фантазии на пикантном фото
14:18
Изверг избил женщину-копа в Ровно
14:03
"За переговоры - сажать": в России возбудились из-за предложения от Слуги народа
13:57
Алан Бадоев раскрыл заработки звезд и сколько стоят его клипы Видео
13:42
Назло Кремлю: Украина заплатила тысячи евро сверх членского взноса в ПАСЕ Видео
13:40
Жена Макрона избавилась от морщин: фото и видео после "пластики" Видео
13:26
Социолог раскрыла главный "прокол" Порошенко
13:17
Киану Ривз с бородой и голым пузом засветился на съемках
13:09
За депутатами в Раде будут следить: в Слуге народа рассказали подробности ноу-хау
13:02
Диетолог назвала правила "разумного" похудения Видео
12:22
"А где люди?": Журналист показал фото пустынного Донецка
12:20
"Пелмешек засветила": Надя Дорофеева показала интимное фото Видео
11:55
Каспаров назвал единственный реальный "рычаг" давления на Путина Видео
11:35
Вторая за сутки кровавая бойня в США: неадекват застрелил 10 человек в баре - СМИ Видео
11:32
Умер Донн Алан Пеннебейкер: биография, фильмы и личная жизнь режиссера
11:25
Супрун объяснила, почему "непозбувну бентегу" нужно лечить
10:55
СМИ раскрыли подробности встречи Зеленского со "слугами народа" в Трускавце Видео
10:48
Кличко покинул Украину: мэра видели в самолете - фото Видео
10:39
Жена Ступки в бикини сверкнула обнаженным телом
10:27
Диетолог назвала основные правила похудения Видео
10:04
На Харьковщине легковушка влетела под фуру, три жертвы
10:03
Экс-чемпион UFC дебютировал в рестлинге с победы
09:59
Масштабный сбой в работе Instagram: что произошло
09:47
Ковнацки отправил Ареолу на пенсию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять