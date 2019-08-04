"Вешать ублюдков": в Сумах надругались над могилами павших бойцов АТО

На Аллее славы Центрального кладбища Сум неизвестный надругался над могилой Александра Глуходида, который в 2014 году погиб в АТО.

"Неизвестный вандал на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида сломал памятный деревянный крест. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст 297 (надругательство над могилой) УК Украины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет", - сообщила Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

По данным местных жителей, минувшей ночью неизвестные изуродовали на Аллее Славы две могилы павших участников АТО. По ее информации, кроме этого сломанного деревянного креста, могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской, а наглое преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.

"Ситуация уже видимо совсем неадекватная и требует огласки ... На Аллее Славы вандалы поиздевались над могилами павших! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Александра Глуходида сломан! Могила Анищенко заляпана розовой краской! На мемориале шесть камер наблюдения", - возмутилась сумчанка Валентина Андрияшева в Facebook.

На сообщение также отреагировали пользователи в Сети:

"Коли вже всім цим виродкам...почнуть відрубувати...спочатку пільці...якщо ще раз попадеться...кість. Скільки можно все це пробачати", - пишет Ольга Коряк.

"Интересно почему наши мусорки без действуют бабушкам дедушкам и детям они могут руки выкручивать или бить,а от с 6 камер наблюдения приступников поймать не могут нах@й нам такая полиция если народ сам за них всю работу делает.ответ простой мусора сыкуны и чмошники", - считает Олександр Дурницький.

"Кропивою по сраці малохольних і то так добре щоб і яйка чесались і криміналу ніякого і нацжони , як відпустять , пам'ять буде! Це я так по - легкому , а по/ справжньому треба і нагайкою і від душі , щоб і кров сцикала не тільки всцялись", - предложила Валентина Хошенко.

"Вішать цих ублюдків на тих хрестах", - добавила Елена Старкова.

Напомним, ранее на Житомирщине раскурочили памятники на могилах бойцов АТО.