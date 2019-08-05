Сотрудник Госохраны устроил жуткое ДТП под Киевом и погиб – фото, видео

Поздно вечером в воскресенье, 4 августа смертельная авария произошла в городе Боярка под Киевом.

По информации, около 22 часов на перекрестке седан Chevrolet Aveo не успел затормозить и на бешеной скорости влетел во внедорожник Mercedes, который стоял на красном светофоре.

Стало известно, что водитель Aveo в результате удара получил серьезные травмы. Прибывшие на место ДТП медики не смогли его спасти, и мужчина умер.

Читайте такжеЖенщина за рулем "японца" устроила чудовищное смертельное ДТП в Киеве - фотоПогибшим в этой аварии оказался сотрудник Государственной службы охраны, сообщили копы, передает Информатор.

Напомним, ранее в Киеве в ДТП погиб популярный диджей Александр Лисогор под псевдонимом Gabber. Друзья сообщили, что Лисогор ехал на мотоцикле, его подрезал автомобиль и в результате столкновения он получил несовместимые с жизнью травмы. По информации близких, музыканта переехал автомобиль. Он получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.