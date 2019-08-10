"При Порошенко стеснялась, HBO рыдает": босая Савченко показала "фирменную задницу" - фото

10 августа 2019, 12:18

Надежда Савченко босиком прогулялась дорогами Латвии.

Савченко совершила променад по Латвии / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Бывший народный депутат Надежда Савченко, которая ранее заявила, что больше никому ничего не должна и возрадовалась проигрышу на выборах, опять решила удивить украинцев необычными фотографиями.

Отметим, ранее экс-нардеп разместила на своей странице в соцсети эротичные снимки, где она в изумрудном платье с глубоким разрезом на ноге порхает босиком по песку у самой кромки воды.

На сей раз босая Надежда Савченко все в том же изумрудном платье совершила романтический променад дорогами Латвии.

Фотографии она разместила на всеобщее обозрение на своей странице в соцсети.

Босая Савченко удивила соцсети
Босая Савченко удивила соцсети / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Отметим, что фотографии босой Савченко в платье оказались настолько неожиданными для многих украинцев, что они начали активно комментировать их.

Савченко в Латвии
Савченко в Латвии / facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Какая игра, какая постановка. Савченко в роли фотомодели, смех, а где сигарета?!", - спросила Ольга Слекторенко.

"Люди в шоке. В Латвии какая-то босая женщина в зелёно-солёном платье, после некоторого пребывания под водой в Балтийском море, ходит по проезжей части загородных трасс и долго смотрит на дорожные знаки. Автолюбители боятся садиться ща руль.

Я думаю, что народам стран Балтии необходимо что-то пояснить, если мы знаем, кто это. Нельзя притворяться, что мы не в курсе. Наш МИД должен сделать признательное заявление", - написал Сергей Наумович.

Также пользователь Сети в комментариях под своим фото добавил: "При Порошенко она стеснялась так делать. Факт".

"Фирменная задница нашей депутатки (пока еще) Нади - только украшает их указатели", - считает Олег Тугай.

"Босая жиночка со следами голодовок", - высказался Андрей Белогуров.

"А жопу яку вигодувала - ніяким парашутом не прикрити", - сказал Олег Леонтьев.

"HBO рыдает от зависти", - убежден Макс Бужанский.

"По улице ходила, большая крокодила..."(навеяло) – высказалась Анжелика Ульянова.

Напомним, Надежда Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области. Однако, ее ждал полный провал. По результатам подсчета голосов, за нее проголосовали всего лишь 8 человек.

Читайте такжеТюрьма или большая политика: астролог составил прогноз для Надежды СавченкоТакже ранее Надежда Савченко заявила, что Порошенко лично отдал приказ взорвать склады в Балаклее.

"Меня интересует, кто ответит за мародерство в разгар войны. Меня очень интересует, кто ответит за подрывы складов, например, в Балаклее. Когда раскроется правда, что не летали там беспилотники и что руководитель института исследовательского, сфальсифицировал экспертизу. На самом деле, подрыв был изнутри. Занесено это было военнослужащими ВСУ Сармат. Об этом знает Матиос, об этом знает Луценко, это было сделано по личному приказу Порошенко", - заявила Савченко.

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Латвия задница Надежда Савченко новости Украины
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