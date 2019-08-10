Шахтеры готовят масштабную акцию протеста в центре Киева: названа дата

10 августа 2019, 18:56

Шахтеры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев.

горняки
Шахтеры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев / obzor.lg.ua

25 августа в центре Киеве планируется масштабная акция протеста шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он подчеркнул, что недавно шахтёры в Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате

"Горняки шахты Кураховская в субботу продолжают акцию протеста. Они блокировали автодорогу на пешеходном переходе в районе населённого пункта Новоселидовка в течение двух часов. Шахтёры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа... провести пикет под стенами офиса президента и других правительственных учреждений", — написал он в Facebook.

Напомним, ранее на Донеччине горняки четырех шахт остановили производство. Также бастовали львовские шахтеры: перекрыли международную трассу.

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протест горняки Михаил Волынец
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