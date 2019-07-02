В Луганской области на прифронтовой шахте под землей страйкуют горняки

На шахте Горская бунтуют горняки / Delo.ua

В Луганской области в 10 километрах от линии фронта горняки шахты Горская ГП Первомайскуголь отказываются подниматься на поверхность.

Шестеро протестантов находятся на глубине 700 метров, сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Таким образом они выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность", - отметил Лисянский.

По его словам, сейчас на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.

Лисянский уверяет: состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

"В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш, сообщил, что требование горняков, это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии. Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат", - написал Лисянский.

Ранее на Донеччине горняки четырех шахт остановили производство. Также страйковали львовские шахтеры: перекрыли международную трассу.