Беглому экс-главе МВД Захарченко выписали заочный арест

Виталий Захарченко / УНИАН

Печерский райсуд столицы Украины заочно арестовал Виталия Захарченко − министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича.

Как сообщает портал УН, Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен. Такое решение о заочном аресте Печерский райсуд принял на основании ходатайства Генпрокуратуры.

Далее, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарга написала на своей странице в социальной сети Facebook о том, что экс-главу МВД подозревают также в организации превышение власти и служебных полномочий правоохранителей, что привело в конечном итоге к расстрелам митингующих на Майдане Независимости во время Революции Достоинства.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Виталий Захарченко "разошелся" из-за "братских России и Украины" в Москве. До этого он в компании с бывшим украинским премьер-министром Николаем Азаровым анонсировал свое возвращение в Украину.