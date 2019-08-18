"Тупая овца": избранный нардепом блогер взбесился из-за интервью, журналистка ответила

Избранный нардепом блогер оскорбил журналистку НВ

Избранный народным депутатом в мажоритарном округе № 25 при поддержке партии Слуга народа блогер Макс Бужанский опубликовал пост, в котором оскорбил журналистку издания Новое время Ольгу Духнич.

"Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного сми НВ, в интервью с представителем Слуги Народа заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича".

Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь.

Тупая овца из одиозного сми", - написал он в своем Телеграм-канале.

Отметим, что после нервной реакции Бужанского Духнич прокомментировала оскорбления представителя Слуги народа.

"Господин Бужанский выразил нечто обо мне и "НВ". И перед "НВ" ему бы извиниться. Теперь обо мне. Я прочитала, улыбнулась и ушла загорать. Потому что я не глупая овца, я до біса розумна жінка, и это правда очень смешно… Что-то отвечать г-ну Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны", - написала она в Facebook.

На ситуацию также отреагировал вероятный глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия.

"Посмотрим, как они голосовать будут, это и будет настоящим маркером", - написал Арахамия.

Комментарий он оставил под Facebook-постом блогера Антона Швеца.

Напомним, ранее сообщалось о том. что экс-нардеп Борис Колесников оскорбил избирателей во время предвыборной встречи.