"Калька неудачников": в Слуге народа разнесли идею о переименовании РФ в Московию

Максим Бужанский / Соцсети

Максим Бужанский, выигравший выборы в Верховную Раду по одномандатному округу №25 от партии Слуга народа подверг жесткой критике предложение переименовать РФ в Московию.

Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу "Страна". Бужанский, комментируя вышеуказанную инициативу своего однопартийца Никиты Потураева, сказал, что она противоречит здравомыслию.

"К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко – Главред)", − заявил он.

Читайте такжеНицой предложила переименовать Россию в МосковиюНовоиспеченный нардеп Бужанский также убежден, что заявления о переименовании России в Московию "демонстрируют неадекватность". "Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", − подытожил он.

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Слуга народа − политсила президента Владимира Зеленского − одержала оглушительную победу, получив 43,16%.