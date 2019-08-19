Шпионские страсти: в Запорожье на стратегическом заводе "спалили" агента россиян

19 августа 2019, 09:06

Мужчина работал на стратегическом военном заводе и "сливал" данные российской военной разведке - ГРУ.

Завод
Завод "Мигремонт" / life.zp.ua

В Запорожье украинские правоохранители разоблачили мужчину, завербованного ГРУ (российской военной разведкой), работавшего на заводе Мигремонт (имеющего статус стратегического).

Соответствующее сообщение опубликовал портал ТСН. По данным журналистов, Алексея Лазаренко передавал РФ секретную информацию об ударных украинских истребителей.

Известно, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам. Лазаренко задержали летом на границе с Россией. По версии следствия, он пытался выехать в РФ к куратору (офицеру ГРУ Сергеем Козачковым) с новыми данными о заводе Мигремонт.

Россияне выдали агенту для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два неотслеживаемых смартфона.

Напомним, ранее в Москве в драке убили воевавшего против Украины на Донбассе (в Зайцево и под Авдеевкой) спецназовца ГРУ - Никиту Белянкина.

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Россия Запорожье завод шпион ГРУ
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