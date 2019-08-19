"Паровозик конкретный": в Севастополе мусоровоз смял одним махом 15 авто

На одной из улиц Севастополя мусоровоз КамАЗ, скатившись с горы, протаранил сразу 15 легковых машин.

Как сообщили в региональном управлении МВД, предварительная версия ДТП – у мусоровоза отказали тормоза. Правоохранители проводят проверку.

По словам очевидцев, "грузовик снес всё напрочь... "Паровозик" был конкретный".

Предварительно, среди водителей и пассажиров пострадавших нет.

Ранее, 13 августа, в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке легковой автомобиль Mazda-6 влетел в легковушку Geely, а она влетела в маршрутное такси, на месте происшествия погибли двое детей.