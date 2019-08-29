Мощное вооружение и защита от мин: броневик Отаман готовят к испытаниям

До конца 2019 года планируется провести заводские испытания бронетранспортера Отаман с колесной формулой 6х6, разработанного научно-производственным объединением Практика.

По данным Украинского милитарного портала, на опытный образец устанавливают амфибийные движители, климатику и боевой модуль.

Новый БТР будет способен быстро и эффективно преодолевать водные преграды. Известно также, что бронирование корпуса осуществляется со специальной противоминной защитой, поэтому визуально Отаман выше обычных для украинской армии БТР-70 и БТР-80.

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Отаман сделан по натовским стандартам. Но пока в единственном экземпляре. От советских предшественников отличается не только современным оснащением, броней, но и дизайном.

Эту машину разработчики называют уникальной. Ее можно использовать не только во время огневых атак, но и перевозить раненых и большие грузы. БТР рассчитан для задач морских пехотинцев и десантников. Средняя стоимость таких БТРов от семи млн гривен, добавляют fakty.com.ua.

Напомним, в Украине создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.