В Украине создали "БТР будущего": опубликованы фото и видео

БТР-3КШ / Укроборонпром

В Украине создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя. Новая машина на базе БТР-3 была разработана Киевским бронетанковым заводом. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенному каналу цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения.

БТР-3КШ / Укроборонпром

В свою очередь, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией.

БТР-3КШ / Укроборонпром

БТР-3КШ имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения".

С целью защиты, БТР-3КШ оснащен боевым модулем "ИВА-М" от частного предприятия "ЧеЗаРа". Этот легкий боевой модуль с дистанционным управлением, вооружен 12,7-мм пулеметом, оснащен дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, а также системой постановки дымовой завесы.

БТР-3КШ / Укроборонпром

Для улучшения эргономики в конструкцию БТР-3 были внесены существенные изменения с целью обеспечения комфортных условий работы 9 членов экипажа. В частности, значительно увеличилось пространство рабочей зоны, расширены боковые двери, заменены сидения на более комфортные и установлена ​​мощная система кондиционирования воздуха.

Ранее сообщалось, что два капитально отремонтированных самолета и семь новых БТР-4 поступили на вооружение ВСУ.