Сильнее всяких войн: В Сети появились опубликовали яркое видео испытаний украинского БТР

Испытания БТР-4 / скриншот из видео

В Харькове на заводе имени Малышева и ХКБМ имени Морозова закончили испытания и готовы серийно выпускать БТР-4 для ВСУ.

Соответствующее сообщение в понедельник, 25 февраля, опубликовали представители пресс-службы концерна Укроборонпром. По их данным, на заводе имени Малышева успешно закончили полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и квалифицировались как производители этих боевых машин.

Как сообщают в Укроборонпроме, на БТР-4 установлен боевой модуль БМ-7 Парус с 30-миллиметровой автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом Барьер, автоматическим гранатометом и пулеметом.

Напомним, ранее Украина показала свои новые разработки на выставке в США. Позднее сообщалось, что Укроборонпром запустит серийную модернизацию ракет ЗРК Печора- 439.