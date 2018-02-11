"Укроборонпром" запустит серийную модернизацию ракет ЗРК Печора 439

Обновленная модификация зенитно-ракетного комплекс C-125М модели "Печора" прошла очередные успешные испытания.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал президент Украины Петр Порошенко.

"Верхняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более четырех десятков километров, а максимальная высота зоны поражения - более двух с половиной десятков километров. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей", - говорится в тексте сообщения президента.

Порошенко также отметил, что на данный момент специалисты госконцерна "Укроборонпром" готовятся осуществить серийную модернизацию "Печор" - в рамках продолжения разработки средств ПВО для украинских военных.

Напомним, ранее в Украине успешно испытали обновленное ракетное оружие.