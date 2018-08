Танки, ракеты и артиллерия. Украина показала свои новые разработки на выставке в США

На международной выставке вооружения AUSA (Association of the US Army) в Вашингтоне Государственный концерн "Укроборонпром" впервые представляет передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Выставка AUSA — это один из самых влиятельных мировых оборонных мероприятий, на котором представляют новейшие высокотехнологичные разработки военной техники и оружия. В этом году мы становимся на равных с мировыми лидерами, поэтому участие Концерна в этой выставке является знаковым событием для всей Украины", — заявили в "Укроборонпроме".

Сообщается, что концерн намерен продемонстрировать разработки, которые уже доказали свою эффективность в реальных боях — бронемашины, минометы, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение и много другого вооружения, которым пользуется украинская армия. Также "Укроборонпром" демонстрирует новую беспилотную технику, которая была разработана и изготовлена в Украине с учетом опыта ведения гибридной войны.

Как сообщают в пресс-службе, "Укроборонпром" углубляет сотрудничество с НАТО для развертывания совместных проектов и ускорения перехода предприятий "Укроборонпрома" на выпуск продукции по стандартам НАТО.

На сегодняшний день 70% предприятий-участников "Укроборонпрома" уже сертифицированы по ISO 9001 и внедряется система управления и обеспечения качества AQAP 2000. 40 предприятий-участников "Укроборонпром" получили доступ к Главному каталогу НАТО по логистике (NATO Master Catalogue of References for Logistics).

