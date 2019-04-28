ВСУ представили проект БТР для морской пехоты Украины

БТР скоро будут использовать морские пехотинцы / Фото: Лига оборонных предприятий Украины

Морская пехота Украины получит современную боевую бронированную машину, предназначенную для выполнения задач, проект которой был представлен на совещании у заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Как сообщает Лига оборонных предприятий Украины, проект техники ББМ 6х6 шифр Атаман вскоре поступит на вооружение спецподразделений.

В мероприятии приняли участие представители Генштаба ВСУ и Минобороны, а также других структур оборонного ведомства и частных оборонных предприятий.

Главным исполнителем производства Атамана стало НПО Практика. Всего в его создании принимают участие несколько украинских оборонных предприятий.

/ Фото: Лига оборонных предприятий Украины

/ Фото: Лига оборонных предприятий Украины

Напомним, в Украине создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.