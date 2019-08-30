Гроб и похоронный марш: в Запорожье студенты необычно требовали права учиться на русском языке

Студенты притащили на День знаний гроб / zabor.zp.ua

В Запорожском национальном университете четверо студентов 30 августа во время праздника Дня знаний устроили провокацию.

Учащиеся факультета журналистики пришли с импровизированным черным гробом, в который положили Конституцию Украины. Затем они достали колонку и включили похоронную музыку, сообщает местное издание ZаБор.

Таким необычным способом они заявили, что отсутствие преподавания на русском языке в учебном заведении ущемляет их конституционные права.

На место сразу вызвали охранников, которым удалось убедить студентов выключить музыку. К ребятам подошел декан и обьяснил, почему в университете могут преподавать только на украинском - это постановление принимается на уровне Киева, и это постановление нарушить не могут.

Однако студенты даже не сдвинулись с места, и продолжали стоять с гробом. Вскоре подоспела и полиция, но им также не удалось уговорить студентов уйти.

Студенты пришли с табличкой, в которой прописаны нормы Конституции / zabor.zp.ua

Полиция не сумела уговорить студентов убрать гроб / zabor.zp.ua

Ранее на Прикарпатье детский сад украсили "гробами".