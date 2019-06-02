Могильный креатив: на Прикарпатье детский сад украсили "гробами"

На территории детского сада Вышиванка в Ивано-Франковске установили необычные грядки в форме гробов.

Вероятно, сотрудники дошкольного учреждения пытались таким образом облагородить территорию, воссоздав форму Солнца, однако результат оказался, по меньшей мере, странным. Разноцветные "гробики" окрашены разной краской - голубой, оранжевой, фиолетовой, зеленой и красной. Всего таких грядок десять, пишет firtka.if.ua.

Судя по всему, персонал детского сада результат их креатива не расстроил, поскольку на грядках-"гробах" растут овощи.

"Растут на них лук, капуста, зелень", - подчеркивает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что 4-летняя девочка принесла из детсада кокаин в кристаллах.