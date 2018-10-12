"Мальчики и наркотики": 4-летняя девочка принесла из детсада кокаин в кристаллах

Кокаин в кристаллах - крэк / domikurechki

В США четырехлетняя девочка принесла домой из детсада крэк (кокаин в кристаллах − "Главред" ) и с гордостью продемонстрировала его матери.

Такое сообщение опубликовали журналисты инфопортала WPIX. По их данным, инцидент произошел в нью-йоркском районе Бронкс в минувшую пятницу, 5 октября. Серенити Стрэкер показала матери небольшие контейнеры с белым веществом, который ей передал мальчик из детсада – мол, "эти зубики надо брать в рот".

Женщина сразу почувствовала подвох и сразу отнесла контейнеры в полицию. Судмедэксперты быстро проанализировали вещество. В контейнерах оказался крэк. Испуганная женщина отвезла дочь к медикам. Однако анализы крови показали, что кокаин не попал в кровь девочки.

"Она могла бы умереть, если бы проглотила это. Я была в ярости", — сказала мать журналистам.

Директор детсада Иветт Джозеф предположила, что наркоторговцы могли перекинуть крэк через ограду учреждения − чтобы избавиться от опасного вещества. "Мы внимательно осмотрели всю территорию, детям ничего не угрожает", — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в полиции рассказали о сленговых названиях наркотиков.