Соли, миксы и спайсы. В полиции рассказали о сленговых названиях наркотиков

В Украине молодые люди пользуются специальными словами при распространении наркотиков.

По словам руководителя департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко, в 2107 году полиция ликвидировала 108 преступных групп, которые сбывали наркотики через интернет.

"Молодежь должна понимать, что соли, миксы, спайсы, курительные смеси, альфа, "скорость", "быстрый" и другие — это особо опасные синтетические аналоги наркотиков и психотропов", — пояснил Кихтенко.

Он рассказал, что Министерство внутренних дел и Нацполиция инициировали создание Межведомственной группы при Министерстве здравоохранения, в которую вошли и представители СБУ, Госслужбы по контролю лекарственных средств и оборота наркотиков.

Кихтенко подчеркнул, что новые психотропные вещества являются синтетическими аналогами или производными уже существующих наркотических средств и психотропных веществ, не включенных в список подконтрольных веществ.

"Их воздействие на человеческий организм подобно действию наркотиков и психотропных. Но обращение НПВ не контролируемой государством - за него не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность. НПВ продаются открыто под видом легальных наркотиков, как легальная альтернатива существующим наркотикам и психотропам. Люди, а чаще всего молодежь воспринимают их, как безопасные. Но это совсем не так. И родители должны объяснять это своим детям. Существует огромный риск летальных исходов и даже от первого употребления НПВ", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала наркокурьера с гашишем на полмиллиона долларов.