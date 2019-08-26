"Однозначно кремлевская провокация": на Полтавщине выкинули в мусор вышиванку

на Полтавщине выкинули в мусор вышиванку / facebook.com/lokhvytsia

В Лохвице, что в Полтавской области, кто-то бездушно выкинул на мусорку новую вышиванку.

Фотографией вышиванки среди мусора поделился пользователь группы Лохвица в Facebook, отметив, что снимок сделан 24 августа на местной автостанции.

"Одно дело, если это вышивка порвалась безнадежно или загрязнена, и поэтому попала в мусорную урну. Другое дело, если она там оказалась в знак протеста этого украинского символа или просто была приобретена для разового использования", — отметил автор поста.

И призвал "не кривить душой и быть искренним, во-первых, самим с собой". То есть не носить вышиванку исключительно по праздникам, выкидывая затем в урну.

Читайте такжеНебритый Зеленский, трогательный Потап и красотка Сумская: выдающиеся украинцы отмечают День вышиванкиТем временем некоторые пользователи призвали "не политизировать".

"Предлагаю автору этого высера порыться на всех местных помойках и, если найдутся еще и обосраные шаровары, то это однозначно кремлевская провокация", – пишет Andrey Andreevich.

А Олег Запорожець поинтересовался, есть ли "специальная процедура утилизации вышиванок как и радиоактивных отходов".

Напомним, на День независимости в Киеве прошел забег в вышиванках по маршруту от Русановской до Днепровской набережной.