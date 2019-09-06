Скандал с избиением: "черту" Годунку из Бориспольского горсовета сообщили о подозрении

Ярославу Годунку сообщили о подозрении в избиении активиста

Секретарю Бориспольского горсовета Киевской области Ярославу Годунку сообщили о подозрении в избиении активиста.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Гондунку сообщили о подозрении 6 сентября в пятницу по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Установлено, что 29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею человека (имя не указывается) и начал его избивать.

После этого мужчина упал, а Годунок сел на него и продолжил избивать.

После этого Годунок покинул место события.

Напомним, ранее Годунок заявил о планах судебных разбирательств с президентом Владимиром Зеленским.

Как известно, Годунок получил порцию сомнительной славы после того, как его с совещания выгнал Зеленский, а также назвал чиновника "чертом".