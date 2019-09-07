Эксперт рассказал, чем опасен план Путина по переговорам Украины с боевиками "Л/ДНР"

7 сентября 2019, 04:01

Порой кажется, что Владимир Путин ничем иным не занят, кроме как продуцированием коварных, опасных, мерзких, вероломных и прочих подлых планов по поводу Украины, уверен политолог.

Путин
Владимир Путин / Reuters

В случае, если официальные Киев признает боевиков группировок "Л/ДНР" стороной переговоров по урегулированию военного конфликта на Донбассе - то опасный план президента РФ Владимира Путина увенчается успехом.

С таким заявлением выступил эксперт исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив, сообщает портал ДС.

"Минские соглашения действительно давали нам время, и эта такая неопределенность была для нас выгодна. Есть точка, в которой это все переломится. И эта точка - разговор с боевиками. Для Путина сейчас главным пунктом станет разговор Зеленского с боевиками. Как только такой контакт состоится, будет прекращен первый пункт Минских соглашений − прекращение огня. Он не прекращается только потому, что этого контакта не происходит", − полагает он.

Кроме того, по мнению Андрусива, прямые переговоры Киева с боевиками усилят позиции Путина и Кремля на международной арене. После чего они спокойно смогут транслировать свой старый тезис о "гражданской войне в Украине".

Напомним, ранее На росТВ озвучили подлый план Путина по оккупации Донбасса  

До этого эксперт Михаил Гончар рассказывал о коварных планах кремлевской верхушки по акватории Черного моря.

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